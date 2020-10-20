Известная русофобскими высказываниями украинский политик Ирина Фарион взяла на себя ответственность за уничтожение Коммунистической партии. Об этом она 19 октября написала на своей странице в Facebook

«Народ!!!! Вот какого черты вы ноете на темы суда по иску уродины Медведчука? Спросите у Порошенко, зачем он его ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСКРЕСИЛ И НЕ РЕФОРМИРОВАЛ СУД? Почему эта уродина была в переговорной группе так называемого минского формата? И прекратите свои сентиментальные плачи, а ведите к власти жестких националистов, а не еэсовскую гниль, что и довела страну до Путина. Никогда не забуду, как Кипиани мочил меня за компартию, в которую вступила, чтобы уничтожить. И уничтожила. Мальчик!!!!! Именно ваша либеральная идеология причина такого решения суда. Это ваш дебильный выбор меньшего зла. Вывод — имеете величайшее зло», — написала Фарион.

Ранее Дарницкий районный суд Киева обязал журналиста, историка Вахтанга Кипиани убрать из своей книги «Дело Василия Стуса» отрывки, которые содержат информацию о председателе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке. Кипиани отказался это делать.