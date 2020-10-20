Контрабандисты пытались переправить через Одессу в одну из стран Персидского залива 750 килограммов психотропного вещества под названием каптагон, которое также известно как «таблетки страха» или «наркотик Исламского государства», сообщает «Одесская жизнь» 20 октября

Информацию обнародовала Служба безопасности Украины (СБУ), по их данным, партию стоимостью более 30 миллионов долларов перевозили двое жителей Одессы и Львова.

Наркотический опрос: журналисты выяснили, что хочет спросить Зеленский у народа © пресс-служба президента Украины

В СБУ отметили, что этот наркотический препарат является одной из важнейших составляющих фанатичности боевиков ИГ, поскольку повышает выносливость, но при этом нивелирует чувство жалости и болевые ощущения.

Каптагон — наркотическое вещество, представляющее собой «склейку» молекулы амфетамина и теофиллина, одного из бодрящих компонентов кофе и чая, было создано в 60-х годах 20 века в качестве лекарства от депрессии и синдрома дефицита внимания. Затем оно было благополучно забыто, когда у препарата обнаружились серьезные побочные эффекты.

О каптагоне вновь заговорили уже в начале 21 столетия во время событий «арабской весны» на Ближнем Востоке как о веществе, позволяющем улучшить боевые качества человека.

По мнению биологов, свойства каптагона могут использоваться злоумышленниками для проведения актов так называемого «фармакологического терроризма». Так, распыление вещества над большими группами людей может вызвать у них приступы паранойи, массовой истерии или необъяснимой эйфории.

*Деятельность организации запрещена в РФ