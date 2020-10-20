Информацию обнародовала Служба безопасности Украины (СБУ), по их данным, партию стоимостью более 30 миллионов долларов перевозили двое жителей Одессы и Львова.
В СБУ сообщили, что каптагон злоумышленники транспортировали из одной из стран Средиземнорья в морском контейнере со сладостями.
В СБУ отметили, что этот наркотический препарат является одной из важнейших составляющих фанатичности боевиков ИГ, поскольку повышает выносливость, но при этом нивелирует чувство жалости и болевые ощущения.
Каптагон — наркотическое вещество, представляющее собой «склейку» молекулы амфетамина и теофиллина, одного из бодрящих компонентов кофе и чая, было создано в 60-х годах 20 века в качестве лекарства от депрессии и синдрома дефицита внимания. Затем оно было благополучно забыто, когда у препарата обнаружились серьезные побочные эффекты.
О каптагоне вновь заговорили уже в начале 21 столетия во время событий «арабской весны» на Ближнем Востоке как о веществе, позволяющем улучшить боевые качества человека.
По мнению биологов, свойства каптагона могут использоваться злоумышленниками для проведения актов так называемого «фармакологического терроризма». Так, распыление вещества над большими группами людей может вызвать у них приступы паранойи, массовой истерии или необъяснимой эйфории.
*Деятельность организации запрещена в РФ