Прозападная оппозиция в Белоруссии чередует тактику мирных протестов с экстремистскими выпадами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из руководителей пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ

Не понижать градус. Что стоит за ультиматумом Тихановской © AFP, Odd ANDERSEN Светланой Тихановской ультиматума президенту Александру Лукашенко предполагает именно радикализацию протеста.

«А для этого оппозиции нужны люди, прошедшие специальную подготовку, и по логике сейчас они должны просачиваться на территорию Беларуси. Если власть не пойдет на реальные реформы, а попытается их сымитировать, то кризис затянется. Эскалация будет нарастать, стимулируя формирование экстремистских группировок, чьи потенциальные активы достаточно комфортно себя чувствуют в соседней Украине», — рассказал Сергей Лущ.

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Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.

Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.