Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» показали полное незнание партийной программы, следует из сюжета, снятого журналистами Bihus.info

Народным избранникам приводили различные пункты из предвыборной программы партии «Единая Россия» и спрашивали, как «слуги народа» их выполняют.

«Перейти от штучной реализации отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры к запуску "инвестиционного конвейера", основанного на использовании концессионных соглашений и других механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства», — процитировали журналисты программу ЕР.

Депутат Рады от «Слуги народа» Андрей Холодов сказал, что этот пункт программы однозначно будет выполняться.

«Я думаю, что однозначно этот пункт программы будет выполняться. Я считаю, это очень важный пункт, и однозначно этот вопрос мы будем рассматривать и задавать также вопросы кабмину, почему эти вопросы движутся не так быстро, как бы нам хотелось», — констатировал политик.

Его коллега по парламентской фракции Игорь Негулевский «вспомнил», что есть рабочая группа, которая занимается проработкой этого пункта программы.

«Этот пункт в процессе, работает рабочая группа по нему», — сказал депутат Рады Негулевский.

Он даже объяснил, что означает термин «инвестиционный конвейер», использованный единороссами.

«Это постоянное привлечение инвестиций, грубо говоря, поставленное на конвейер», — уверенно произнес народный избранник.

Всего журналисты опросили около десятка депутатов от «Слуги народа». Их просили прокомментировать выполнение различных пунктов программы ЕР.

Ни один из депутатов не сказал, что в программе политсилы Зеленского этого нет. Не смутило их даже слово «федеральный», которое прозвучало при цитировании одного из фрагментов обещаний российской партии.

Напомним, киевский режим приравнял федерализацию Украины к сепаратизму. Тот факт, что Россия, США, Германия, Швейцария и многие другие государства являются федеративными, украинские власти и пропагандистов не смущает.