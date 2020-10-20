Народным избранникам приводили различные пункты из предвыборной программы партии «Единая Россия» и спрашивали, как «слуги народа» их выполняют.
«Перейти от штучной реализации отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры к запуску "инвестиционного конвейера", основанного на использовании концессионных соглашений и других механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства», — процитировали журналисты программу ЕР.
Депутат Рады от «Слуги народа» Андрей Холодов сказал, что этот пункт программы однозначно будет выполняться.
«Я думаю, что однозначно этот пункт программы будет выполняться. Я считаю, это очень важный пункт, и однозначно этот вопрос мы будем рассматривать и задавать также вопросы кабмину, почему эти вопросы движутся не так быстро, как бы нам хотелось», — констатировал политик.
Его коллега по парламентской фракции Игорь Негулевский «вспомнил», что есть рабочая группа, которая занимается проработкой этого пункта программы.
«Этот пункт в процессе, работает рабочая группа по нему», — сказал депутат Рады Негулевский.
Он даже объяснил, что означает термин «инвестиционный конвейер», использованный единороссами.
«Это постоянное привлечение инвестиций, грубо говоря, поставленное на конвейер», — уверенно произнес народный избранник.
Всего журналисты опросили около десятка депутатов от «Слуги народа». Их просили прокомментировать выполнение различных пунктов программы ЕР.
Ни один из депутатов не сказал, что в программе политсилы Зеленского этого нет. Не смутило их даже слово «федеральный», которое прозвучало при цитировании одного из фрагментов обещаний российской партии.
Напомним, киевский режим приравнял федерализацию Украины к сепаратизму. Тот факт, что Россия, США, Германия, Швейцария и многие другие государства являются федеративными, украинские власти и пропагандистов не смущает.