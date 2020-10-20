Верховная Рада создала Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам, в частности, коронавирусу. Трансляцию заседания парламента 20 октября вел телеканал «Рада»

Кроме создания Национального штаба по противодействию биологическим угрозам в постановлении также говорится о массовом тестировании украинцев на коронавирус.

Кроме того, предлагается создать по региональному распределению необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса © covid_19_ua

На прошлой неделе правительство Украины продлило карантин в стране до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.

В «зеленой зоне» участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30 и «оранжевой» — до 20. Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.