Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что страна уже становится мировым IT-хабом. Он заявил об этом в Верховной Раде, выступая с ежегодным обращением к парламенту 20 октября. Трансляцию вели украинские телеканалы

Зеленский в Париже порассуждал об успехах IT-сектора Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Цифровая страна — это не только удобно, это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощное экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире быстро растет… Украина уже становится мировым IT-хабом», — заявил он.

Также, по словам Зеленского, украинская власть создает уникальную в мире виртуальную экономическую зону «Дия Сити» (Город действия) со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Предполагается, что проект обеспечит развитие бизнеса и привлечение иностранных инвестиций.