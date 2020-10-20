Президент отметил, что месяц назад он подписал указ о благоприятных условиях для развития IT-индустрии.
«Цифровая страна — это не только удобно, это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощное экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире быстро растет… Украина уже становится мировым IT-хабом», — заявил он.
Также, по словам Зеленского, украинская власть создает уникальную в мире виртуальную экономическую зону «Дия Сити» (Город действия) со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Предполагается, что проект обеспечит развитие бизнеса и привлечение иностранных инвестиций.