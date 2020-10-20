Руководство спортивного клуба Atlantic Sports Fitness в городе Краков приняло решение о переименовании заведения в «Церковь Здорового Тела», чтобы не попасть под карантинные ограничения, сообщает «PRпортал» 20 октября

«Так как фитнес-клубы не могут работать, сегодня у нас пройдет собрание религиозной общины членов "Церкви Здорового Тела". У нас все по закону. Если кто-то не хочет приходить в клуб, то и не надо!» — заявила менеджер заведения Марта Ямроз.

На Украине за время карантина снизилось число браков и разводов © СС0, Pixabay

Законна ли такая смена статуса, сейчас проверяет местная полиция, правоохранители уже провели в спортивном клубе проверку и совместно с санэпидемстанцией решают вопрос о работе заведения.

В мире зафиксировано уже 40,3 миллиона заражений COVID-19, из них 1,12 миллиона человек скончались. В Польше 183 тысячи случая инфицирования коронавирусом, 3614 из них с летальным исходом.

Медики фиксируют в стране вторую волну заболевания, о чем свидетельствует резкий прирост заболевших. Так, за 19 октября в Польше выявили почти 7,5 тысячи новых больных. Половина регионов уже переведена в «красную зону», в том числе Краков.