«Так как фитнес-клубы не могут работать, сегодня у нас пройдет собрание религиозной общины членов "Церкви Здорового Тела". У нас все по закону. Если кто-то не хочет приходить в клуб, то и не надо!» — заявила менеджер заведения Марта Ямроз.
Теперь, по ее словам, работать с «членами общины» будут не тренеры, а «совет старейшин», потому что первые нуждаются в физической нагрузке, так необходимой в период болезней, а сотрудники зала — в работе и средствах к существованию.
Законна ли такая смена статуса, сейчас проверяет местная полиция, правоохранители уже провели в спортивном клубе проверку и совместно с санэпидемстанцией решают вопрос о работе заведения.
В мире зафиксировано уже 40,3 миллиона заражений COVID-19, из них 1,12 миллиона человек скончались. В Польше 183 тысячи случая инфицирования коронавирусом, 3614 из них с летальным исходом.
Медики фиксируют в стране вторую волну заболевания, о чем свидетельствует резкий прирост заболевших. Так, за 19 октября в Польше выявили почти 7,5 тысячи новых больных. Половина регионов уже переведена в «красную зону», в том числе Краков.