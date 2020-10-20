Белорусскую прозападную оппозицию следует делить на два лагеря: так называемую традиционную, которая не пользовалась популярностью у белорусов, и «новую», сплотившуюся вокруг Светланы Тихановской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров общественной организации «Союз» Сергей Лущ

Сергей Лущ: Брутальные действия власти толкают белорусов в стан оппозиции © из личного архива Сергея Луща

«Тактика сработала, и впервые к оппозиции примкнули те, кто раньше ее чурался по причине неприятия западной системы ценностей и националистской символики. По идее обман должен вскрыться, и тогда наступит разочарование, но брутальные действия власти толкают белорусов в стан Тихановской, чья команда, умело используя момент, манипулирует сознанием граждан», — считает Сергей Лущ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.

Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.