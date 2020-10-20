В ходе президентской кампании «новая» группа намеренно отрешилась от идеологических вопросов, предложив электорату близкую многим тему личностного достоинства, справедливости, материального благополучия.
«Тактика сработала, и впервые к оппозиции примкнули те, кто раньше ее чурался по причине неприятия западной системы ценностей и националистской символики. По идее обман должен вскрыться, и тогда наступит разочарование, но брутальные действия власти толкают белорусов в стан Тихановской, чья команда, умело используя момент, манипулирует сознанием граждан», — считает Сергей Лущ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.
Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.