Польша не хочет быть на рубежах Запада, а хочет стать ее центром, из-за чего пытается присоединить к нему Белоруссию и Украину. Об этом в своем последнем интервью, опубликованном изданием «Коммерсантъ» 19 октября, заявил скончавшийся 20 августа историк идей, профессор Анджей Валицкий

По его словам, Польша как страна живет с ощущением страшной обиды за то, что ей не удалось «спихнуть» Россию в Азию — туда, «где место потомкам Чингисхана». Яков Кедми сказал, навредит ли России коалиция из Польши, Турции, Украины и Великобритании © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Но мы не хотим быть на рубежах Запада. Мы хотим быть в центре. Поэтому пытаемся отделиться от Востока государствами, которые станут порубежьем. Поэтому после Литвы, Латвии, Эстонии мы хотим присоединить к Западу Белоруссию и Украину. Это наша официальная государственная доктрина», — сказал Валицкий.

По его мнению, это русофобская идея, не имеющая никаких шансов быть реализованной.

«Мы не можем по-партнерски договориться не только с русскими. С украинцами, белорусами, литовцами тоже не можем. Мы продолжаем относиться к ним потребительски, с позиций превосходства, патерналистски. Они это чувствуют, видят, слышат. А нас не хватает хотя бы на один добрый жест», — добавил эксперт.

Анджей Валицкий (15 мая 1930 года — 20 августа 2020 года) был последним из живших столпов варшавской школы истории идей, которую кроме него в 50-60-е годы XX века создавали в Варшавском университете Бронислав Бачко, Лешек Колаковский и Ежи Шацкий. Научную деятельность был вынужден вести за пределами Польши, в основном в Австралии и США, так как интересовался философией и политической мыслью России.