Так называемый ультиматум Светланы Тихановской привязан к крайнему сроку подачи предложений по изменению Конституции Республики Беларусь (25 октября). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров общественной организации «Союз» Сергей Лущ

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру

К часу Х, утверждает эксперт, оппозиция должна что-то продемонстрировать, иначе пострадает репутация Тихановской как лидера протеста.

«Можно с иронией относиться к Тихановской-политику, но не стоит забывать, что за ней стоят достаточно влиятельные силы, и после личной встречи Тихановской с Макроном и Меркель все ее заявления и поступки тщательно шлифуются. Поэтому план у оппозиции, безусловно, есть», — рассказал Сергей Лущ.

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская отвела главе государства Александру Лукашенко почти две недели на выполнение своего ультиматума. Лидер оппозиции требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.