По его словам, прозападная оппозиция категорически не приемлет инициированную государством конституционную реформу, так как понимает, что любые реформы снижают политический накал и массовость протестов.
К часу Х, утверждает эксперт, оппозиция должна что-то продемонстрировать, иначе пострадает репутация Тихановской как лидера протеста.
«Можно с иронией относиться к Тихановской-политику, но не стоит забывать, что за ней стоят достаточно влиятельные силы, и после личной встречи Тихановской с Макроном и Меркель все ее заявления и поступки тщательно шлифуются. Поэтому план у оппозиции, безусловно, есть», — рассказал Сергей Лущ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская отвела главе государства Александру Лукашенко почти две недели на выполнение своего ультиматума. Лидер оппозиции требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.
В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.