Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Об этом 20 октября он заявил в Верховной Раде, выступая с ежегодным обращением к парламенту. Трансляцию вели украинские телеканалы

Резников хочет поражения в правах для учителей Донбасса © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк «Страшное слово «амнистия» не обо всех и не об избежание ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал — не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной», — подчеркнул президент.