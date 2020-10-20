По словам Зеленского, нужно принимать решения, которые приближают «деоккупацию». В частности, по его словам, достигнув мира, Украина начнет безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности.
«Страшное слово «амнистия» не обо всех и не об избежание ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал — не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной», — подчеркнул президент.