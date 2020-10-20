Сотрудники силовых ведомств Белоруссии могут избежать люстрации, если успеют перейти на сторону народа до 25 октября, когда истекает срок ультиматума экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом 20 октября сама лидер оппозиции заявила в своем Telegram-канале

«Блицкриг не удался»: Ищенко объяснил, кто стоит за «ультиматумом» Тихановской © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская требует от президента Александра Лукашенко отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах. В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы, не делайте этого», — обратилась Тихановская к силовикам.

По ее словам, поголовной люстрации не будет, к ответственности привлекут лишь тех силовиков, которые совершали преступления в отношении протестующих.

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.

Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.