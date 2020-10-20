Популярная украинская певица Настя Каменских 20 октября выложила фото с обнаженными ягодицами в Instagram

«Свобода быть собой, принятие и любовь к себе — ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам», — подписала звезда снимок.

«Что ты с собой делаешь, в кого превращаешься?» – поклонники обрушились на Настю Каменских © Настя Каменских. Инстаграм

Ранее Каменских рассказала, что ее муж рэпер Потап зачастую является автором фото, на которых она запечатлена без одежды или в купальнике, и ему нравится, что супруга делится пикантными снимками в соцсети.