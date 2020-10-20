«Свобода быть собой, принятие и любовь к себе — ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам», — подписала звезда снимок.
«Если есть что показать, почему бы и нет», «Прошу продолжить эту тему», «А где то сидит и гордится ее муж, наверно», «Просто уже противно на это смотреть!!!», «Никакого стыда», — бурно отреагировали подписчики певицы.
Ранее Каменских рассказала, что ее муж рэпер Потап зачастую является автором фото, на которых она запечатлена без одежды или в купальнике, и ему нравится, что супруга делится пикантными снимками в соцсети.