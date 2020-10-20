Около 43% жителей Украины будут доверять итогам опроса, который предложил провести президент Украины Владимир Зеленский в день местных выборов 25 октября. Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), опубликованные на его сайте

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

Приблизительно поровну распределились мнения респондентов относительно того, является ли искренним желание Зеленского провести опрос или это лишь предвыборная технология.

Больше положительных оценок инициатива президента получила на Западной Украине. Там около 50% опрошенных уверены в искренности намерений главы государства. Среди жителей Донбасса лишь 40% респондентов положительно оценили президентский опрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в день выборов дополнительный опрос избирателей.

Первый вопрос касается необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, второй — возможности введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Третьим станет вопрос о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, четвертый касается легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных, а пятый вопрос —об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.