В Антимонопольном комитете обратили внимание на серию продуктов завода под названием Grand France (шампанское брют, шампанское полусухое, а также «напиток игристый с фруктово-ягодным экстрактом»).
«Указанные напитки изготовлены на территории Украины, и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения. Единственное, что их связывает с Францией, — использование при производстве дрожжей, которые отобраны Институтом Энологии Шампани на виноградниках Франции», — говорится на сайте Комитета.
При этом информация на этикетках напитков может вызвать у потребителя впечатление о том, что указанная продукция имеет отношение к Франции.
Исходя из этого, действия ЗАО «Одесский коньячный завод» содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 15 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», предупредили в АМКУ.
ЗАО «Одесский коньячный завод» (ОКЗ) имеет самую давнюю историю среди предприятий отрасли в Украине, которые производят коньяк и бренди. История завода связана с династией Шустовых и начинается в 1863 году.