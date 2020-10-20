Антимонопольный комитет (АМКУ) призвал Одесский коньячный завод прекратить вводить в заблуждение покупателей продукции, передает «Таймер Одесса» 20 октября

В Антимонопольном комитете обратили внимание на серию продуктов завода под названием Grand France (шампанское брют, шампанское полусухое, а также «напиток игристый с фруктово-ягодным экстрактом»).

«Указанные напитки изготовлены на территории Украины, и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения. Единственное, что их связывает с Францией, — использование при производстве дрожжей, которые отобраны Институтом Энологии Шампани на виноградниках Франции», — говорится на сайте Комитета.

С 2026 года Украина не сможет производить и экспортировать коньяк и шампанское © CC0, Pixabay

Исходя из этого, действия ЗАО «Одесский коньячный завод» содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 15 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», предупредили в АМКУ.

ЗАО «Одесский коньячный завод» (ОКЗ) имеет самую давнюю историю среди предприятий отрасли в Украине, которые производят коньяк и бренди. История завода связана с династией Шустовых и начинается в 1863 году.