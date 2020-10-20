История началась с жалобы преподавателя автошколы на то, что торгово-сервисный центр, где располагаются классы, могут закрыть. Свое сообщение мужчина закончил эмоциональным восклицанием «Слава майдаунам! Чтобы их черти взяли!».
Подписанные на чат ученики автошколы отреагировали на сообщение преподавателя не менее эмоционально.
«Я являюсь активной участницей евромайдана и революции достоинства. Вы бы немного думали, прежде чем что-то говорите», — ответила ему одна из учениц автошколы Алина Карбан.
В ходе перепалки учащиеся предъявили педагогу обвинение в том, что он просто не хочет работать, а просто-напросто берет с них за онлайн обучение так же много, как и за очное.
Анастасия Климчук сделала скрины переписки и обратилась с жалобой к руководству автошколы. Там перед женщиной извинились и пообещали принять радикальные меры в отношении преподавателя Владимира Салихова.