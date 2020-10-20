История началась с жалобы преподавателя автошколы на то, что торгово-сервисный центр, где располагаются классы, могут закрыть. Свое сообщение мужчина закончил эмоциональным восклицанием «Слава майдаунам! Чтобы их черти взяли!».

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© Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк
Подписанные на чат ученики автошколы отреагировали на сообщение преподавателя не менее эмоционально.

«Я являюсь активной участницей евромайдана и революции достоинства. Вы бы немного думали, прежде чем что-то говорите», — ответила ему одна из учениц автошколы Алина Карбан.

В ходе перепалки учащиеся предъявили педагогу обвинение в том, что он просто не хочет работать, а просто-напросто берет с них за онлайн обучение так же много, как и за очное.

Анастасия Климчук сделала скрины переписки и обратилась с жалобой к руководству автошколы. Там перед женщиной извинились и пообещали принять радикальные меры в отношении преподавателя Владимира Салихова.