Купюры различных украинских банков могут быть заражены коронавирусом, сообщает «Херсон онлайн» 20 октября

Как выяснили опытным путем специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, COVID-19 может выживать на поверхности наличных до 28 дней при температуре 20 градусов Цельсия.

Свинская диарея: обнаружен новый коронавирус, опасный для человека © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Остальным банкам рекомендовано проводить собственные дезинфекционные мероприятия. Далеко не все банки готовы гарантировать безопасность наличных, по сообщениям сотрудников.

В то время как все больше украинцев переходит на безналичные операции или платежи онлайн, до 60% покупок продолжают совершаться за наличные.

«Информации о том, что вирус сохраняет жизнеспособность на банкнотах до 28 дней, не повод для паники… 94% протестированных долларовых банкнот были заражены различными бактериями. Большинство — безвредными, но 7% оказались носителями опасных патогенов: возбудителей пневмонии, кишечных инфекций и т.д… Вывод прост — мойте или обрабатывайте руки после использования наличных», — рассказал советник председателя правления Кредитвест Банка Василий Невмержицкий.