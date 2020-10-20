Как выяснили опытным путем специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, COVID-19 может выживать на поверхности наличных до 28 дней при температуре 20 градусов Цельсия.
При этом согласно процедуре, утвержденной Национальным банком Украины, бумажные купюры, поступающие от банков, проходят карантин лишь в течение 14 дней. Также пачки купюр подвергаются температурному шоку, но надежность такой обработки сомнительна, поскольку купюры в центре пачек таким образом не дезинфицируются.
Остальным банкам рекомендовано проводить собственные дезинфекционные мероприятия. Далеко не все банки готовы гарантировать безопасность наличных, по сообщениям сотрудников.
В то время как все больше украинцев переходит на безналичные операции или платежи онлайн, до 60% покупок продолжают совершаться за наличные.
«Информации о том, что вирус сохраняет жизнеспособность на банкнотах до 28 дней, не повод для паники… 94% протестированных долларовых банкнот были заражены различными бактериями. Большинство — безвредными, но 7% оказались носителями опасных патогенов: возбудителей пневмонии, кишечных инфекций и т.д… Вывод прост — мойте или обрабатывайте руки после использования наличных», — рассказал советник председателя правления Кредитвест Банка Василий Невмержицкий.