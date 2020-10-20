В Херсонской области декоммунизировали заповедник – «Цюрупинский сосновый бор» был переименован в «Олешковской сосновый бор». Об этом 19 октября сообщило издание «Depo.Херсон» со ссылкой на распоряжение председателя Херсонской облгосадминистрации

Институт Нацпамяти решил «декоммунизировать» «Советскую» колбасу © Отзовик распоряжению, переименованы «Цюрупинский сосновый бор», а также еще три объекта природно-заповедного фонда. Заповедное урочище «Олешковский сосновый бор» расположено на юго-восточной окраине города Олешки. Площадь заповедника — 290,0 га. Статус памятником природы местного значения урочище получило в 1972 году, а статус заповедного урочища — в 1983-м. С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям. Александр Цюрупа (1870-1928) — советский партийный и государственный деятель, родился в Крыму.