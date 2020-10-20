Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) задержал бывшего замглавы Государственной таможенной службы (ГТС) Раимбека Матраимова по подозрению в коррупции. Об этом 20 октября сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГКНБ

Борьба с коррупцией и бандитами. Что ожидает Киргизию в ближайшем будущем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Матраимов задержан в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах, он доставлен в здание ГКНБ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации киргизских СМИ, Матраимов причастен к незаконному выводу из Киргизии 700 млн долларов и контрабанде товаров через Ошскую область с 2011 по 2016 годы. В коррупционную схему были вовлечены также предприниматели уйгурского происхождения и высокопоставленные чиновники.

Раимбек Матраимов также финансировал провластную партию «Мекеним Кыргызстан», которая набрала на парламентских выборах свыше 24%. Итоги выборов парламент Киргизии привели к массовым акциям протестов сторонников партий, которые не прошли в Жогорку Кенеш.

Политический кризис в республике стал причиной отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Исполняющим обязанности главы государства стал новоназначенный экс-депутат Садыр Жапаров, который пообещал поставить точку в деле о коррупционном клане Матраимовых.

Брат Матримова Тилек был задержан 7 октября пограничниками Узбекистана при попытке перехода границы и передан ГКНБ.