ГКНБ начал расследовать уголовное дело в отношении Матраимова, который известен в республике как «Раим-миллион», в воскресенье, 18 октября.
«Матраимов задержан в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах, он доставлен в здание ГКНБ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации киргизских СМИ, Матраимов причастен к незаконному выводу из Киргизии 700 млн долларов и контрабанде товаров через Ошскую область с 2011 по 2016 годы. В коррупционную схему были вовлечены также предприниматели уйгурского происхождения и высокопоставленные чиновники.
Раимбек Матраимов также финансировал провластную партию «Мекеним Кыргызстан», которая набрала на парламентских выборах свыше 24%. Итоги выборов парламент Киргизии привели к массовым акциям протестов сторонников партий, которые не прошли в Жогорку Кенеш.
Политический кризис в республике стал причиной отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Исполняющим обязанности главы государства стал новоназначенный экс-депутат Садыр Жапаров, который пообещал поставить точку в деле о коррупционном клане Матраимовых.
Брат Матримова Тилек был задержан 7 октября пограничниками Узбекистана при попытке перехода границы и передан ГКНБ.