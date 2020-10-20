Любовница Тарзана жестко ответила на выпад Наташи Королевой

По словам девушки, Королева и Тарзан сами виноваты в случившемся, а теперь ищут оправдания в чем угодно: «ретроградный меркурий, ТВ, СМИ, Эрнст в конце концов, ах нет, не он, заговорщики против него!».
Еще совсем недавно Анастасия Шульженко сама высказывалась о работниках медиа и даже обещала подать в суд на журналистов, распространяющих о ней слухи. Но на этот раз любовница стриптизера поблагодарила СМИ. По мнению девушки, если бы не ток-шоу, в которых она участвовала, доказать свою невиновность в краже драгоценностей ей бы не удалось.
Отреагировала девушка и на последний пост Королевой о том, как журналисты бессовестно лезут в жизни звезд, к которому певица прикрепила видео-коллаж из фото знаменитых пар.
«А что это за видео?))) Это что хит парад любовниц, которые разрушили семьи? Ну тогда если исходить из этой логики, то там не хватает только одной фотографии!!! Наслаждайтесь!!!», — написала Шульженко и прикрепила к посту свой снимок с Тарзаном.
«Ты молодец Настена! Смелая, молодая и красивая. Но, надо понимать, что женатики-табу! Наташе трудно публично признать измены мужа, вот и придумывает басни», «Не ложилась бы под женатого мужика, и не нужно было бы ни от кого защищаться! Ты просто нагло влезла в чужую семью. С**а не захочет, кобель не вскочит!», — ответили ей подписчики.
Скандал из-за измены Тарзана разгорелся в сентябре. Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что к нему приходили «клофелинщицы», которые опоили его и украли драгоценности. Супруга артиста Наташа Королева заявила об этом в полицию. Однако позже выяснилось, что Глушко действительно встречался с Шульженко, о чем позже сделал видео-признание в Instagram.