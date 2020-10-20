Резников рассказал о планах, которые в его министерстве готовят для жителей Донбасса в случае возвращения территорий под контроль Украины.
«Если учитель в школе внушает детям, что Украина — их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должен иметь права учить детей. Люди, которые сегодня добровольно находятся под оккупационным режимом у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти как минимум достаточно длительное время. Вот это я называю поражением прав», — пояснил министр.
В сентябре Резников заявил, что Министерство реинтеграции Донбасса готовит закон о переходном периоде, который бы в том числе определял, кто такие коллаборационисты, кто подпадает под амнистию, а кто нет.
При этом Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников столкновений на Донбассе, без исключений.