Украинские власти обсуждают новый вариант люстрации для населения неподконтрольных территорий Донбасса, заявил 19 октября в интервью Zn.ua вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

Резников рассказал о планах, которые в его министерстве готовят для жителей Донбасса в случае возвращения территорий под контроль Украины.

«Если учитель в школе внушает детям, что Украина — их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должен иметь права учить детей. Люди, которые сегодня добровольно находятся под оккупационным режимом у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти как минимум достаточно длительное время. Вот это я называю поражением прав», — пояснил министр.

«Им лучше бежать»: Резников разъяснил, какой будет амнистия для Донбасса © Y27 / wikimedia.org

При этом Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников столкновений на Донбассе, без исключений.