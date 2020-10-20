Нападение произошло примерно в час ночи. По словам пострадавшего, на улице к нему подошел неизвестный мужчина, несколько раз ударил его ножом и скрылся.
Зрайченко получил ножевое ранение, а также многочисленные ушибы спины, ребер и головы. Медицинскую помощь ему оказали на месте без госпитализации.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета от «Народного руха Украины» Богдана Каличака. Злоумышленники сильно избили отца кандидата, а также разбили его личный автомобиль ломом.