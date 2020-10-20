В Киевской области неизвестный напал с ножом на кандидата от ВО «Батькивщина» в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Нападение произошло примерно в час ночи. По словам пострадавшего, на улице к нему подошел неизвестный мужчина, несколько раз ударил его ножом и скрылся.

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Ранее сообщалось, что неизвестные напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета от «Народного руха Украины» Богдана Каличака. Злоумышленники сильно избили отца кандидата, а также разбили его личный автомобиль ломом.