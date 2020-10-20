Жители Вильнюса теперь могут бесплатно получить йодсодержащие препараты в аптеках своего города. Об этом 20 октября сообщил Sputnik Литва

Болкунец объяснил, почему строительство Белорусской АЭС было бессмысленно с самого начала © belaes.by

Препараты распространяют через аптечные сети Eurovaistinė, Camelia, Gintarinė vaistinė, Norfos vaistinė и Benu. Получить их можно по электронному рецепту, который распространяется автоматически.

«Достаточно просто пойти в аптеку и предъявить документ, удостоверяющий личность. Электронный рецепт действует 30 дней, то есть до 17 ноября», — говорится в сообщении.

Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.

Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.

Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.