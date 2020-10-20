Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями религиозных организаций и высказался за их участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-служба главы государства 19 октября

«Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании Трехсторонней контактной группы и высказался за их приобщение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов», — говорится в сообщении.

Грызлов обвинил Украину в саботаже минских переговоров © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Кроме того, на встрече с религиозными лидерами президент Украины призвал их максимально уменьшить скопления людей на богослужениях, а по возможности вообще проводить их онлайн, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране сложная. Ежедневно регистрируется свыше 5 тысяч вновь зараженных.