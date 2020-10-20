«Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании Трехсторонней контактной группы и высказался за их приобщение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов», — говорится в сообщении.
В частности, речь идет об участии представителей религиозных организаций в процессе обмена пленными, а также в организации доступа Международного комитета Красного Креста к местам их содержания.
Кроме того, на встрече с религиозными лидерами президент Украины призвал их максимально уменьшить скопления людей на богослужениях, а по возможности вообще проводить их онлайн, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране сложная. Ежедневно регистрируется свыше 5 тысяч вновь зараженных.