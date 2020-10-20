По данным Минздрава, в последние недели на Украине фиксируется 5-6 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости.
В связи с этим Зеленский призвал устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.
«Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях», — подчеркнул президент.
В свою очередь присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и будут принимать меры для соблюдения карантина, в том числе по социальному дистанцированию для уменьшения рисков распространения коронавируса.
Ранее на этой встрече Зеленский сообщил, что жесткий карантин на Украине введут при заболеваемости COVID-19 более 9,5 тысячи случаев за сутки.