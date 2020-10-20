Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников убежден, что Минск не является площадкой, на которой будет достигнут мир. Он заявил об этом в интервью изданию «Зеркало недели» 19 октября

Политолог объяснил, почему команда Зеленского против реализации Минских соглашений © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Но если Минские соглашения больше не работают, то подпишите другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских», — сказал министр.

Резников считает, что ждать чуда от «Минска» не стоит, а ожидания от него были завышены еще с начала его создания, так как, по его словам, это «банальная логистическая площадка» для консультаций, направленных на достижение определенных задач, очерченных лидерами и политсоветниками стран «нормандской четверки».

В июле участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Тем не менее, обстрелы продолжаются.