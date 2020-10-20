Резников признал, что благодаря Минским соглашениям был достигнут, в частности, режим тишины, «хоть не идеальный». При этом он заявил, что срок действия договоренностей истек 31 декабря 2015 года, однако другой площадки пока нет.
«Но если Минские соглашения больше не работают, то подпишите другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских», — сказал министр.
Резников считает, что ждать чуда от «Минска» не стоит, а ожидания от него были завышены еще с начала его создания, так как, по его словам, это «банальная логистическая площадка» для консультаций, направленных на достижение определенных задач, очерченных лидерами и политсоветниками стран «нормандской четверки».
В июле участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Тем не менее, обстрелы продолжаются.