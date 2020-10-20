Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, временно исполняющий обязанности президента республики, пообещал полностью выполнять обязательства Бишкека перед Москвой, передает издание Lenta.ru 19 октября

«Если говорить о наших обязательствах перед Россией, все отношения — финансовые и прочие обязательства Кыргызской Республики перед Российской Федерацией — будут выполнены в полной мере. Никаких изменений не будет, а если и будут, то только по взаимной договоренности», — сказал Жапаров.

Борьба с коррупцией и бандитами. Что ожидает Киргизию в ближайшем будущем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Жапаров добавил, что планирует принять участие в президентских выборах в том случае, если будут приняты конституционные изменения, позволяющие это сделать — по закону лицо, исполняющее обязанности президента, не может этого сделать.

Садыр Жапаров до политического кризиса отбывал срок за захват заложников. Из тюрьмы его освободили участники массовых протестов, вспыхнувших в Бишкеке после того, как ЦИК объявил итоги парламентских выборов. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили его кандидатуру на пост премьер-министра страны.

После того как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства.