Центральная избирательная комиссия Украины досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК) за выявленные нарушения. Об этом 19 октября сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК

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