«Комиссией было установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий — субъектов избирательного процесса на очередных выборах депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей», — говорится в материале Центризбиркома.
Теперь местные организации политических партий должны до 15:00 20 октября подать в центральную комиссию кандидатуры для включения в состав ТИК вместо уволенных лиц.
Комиссия также обязала Ивано-Франковскую областную территориальную избирательную комиссию после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.