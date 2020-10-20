Политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в Белоруссии в конце июля, отпустили из СИЗО после встречи с президентом республики Александром Лукашенко, которая состоялась 10 октября. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал Tut.by

Шклярова отпустили под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.

Шкляров был задержан в июле 2020 года. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Будучи на свободе, он заявил, что никогда не был консультантом блогера Сергея Тихановского, планировавшего выдвинуть кандидатуру на президентских выборах, и никогда не работал на него.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%

Тихановская сразу уехала в Литву, в то время как ее сторонники вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом.

В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.