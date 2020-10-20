В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников.
Решение было принято после того, как на первых дебатах действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден неоднократно перебивали друг друга и обменивались оскорблениями.
«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», — говорится в заявлении комиссии о будущих изменениях в процедуре дебатов.
Байден одобрил действия комиссии и выразил надежду, что она найдет возможность обеспечить право на высказывание кандидатов без прерываний.
Пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау, напротив, осудил изменение порядка дебатов.
«CPD (комиссия — ред.) не должна менять правила посреди игры. Они это делают только потому, что вчера вечером Джо Байден проиграл. Президент Трамп доминировал. Теперь Байден пытается вмешаться в работу модераторов», — сказал Мертау.
Первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в Кливленде в ночь на 30 сентября. Они собрали рекордные рейтинги на телевидении. В ходе них хозяин Белого дома регулярно перебивал Байдена, оппоненты обменивались оскорблениями, а модератор в какой-то момент потерял контроль над происходящим.