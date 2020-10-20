Комиссия по президентским дебатам США намерена внести изменения в порядок следующих дебатов кандидатов. Об этом сообщил 20 октября телеканал CBS

Трамп и Байден провели дебаты в рамках полугражданской войны - Марков © РИА Новости, Нина Зотина

Решение было принято после того, как на первых дебатах действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден неоднократно перебивали друг друга и обменивались оскорблениями.

«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», — говорится в заявлении комиссии о будущих изменениях в процедуре дебатов.

Байден одобрил действия комиссии и выразил надежду, что она найдет возможность обеспечить право на высказывание кандидатов без прерываний.

Пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау, напротив, осудил изменение порядка дебатов.

«CPD (комиссия — ред.) не должна менять правила посреди игры. Они это делают только потому, что вчера вечером Джо Байден проиграл. Президент Трамп доминировал. Теперь Байден пытается вмешаться в работу модераторов», — сказал Мертау.

Первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в Кливленде в ночь на 30 сентября. Они собрали рекордные рейтинги на телевидении. В ходе них хозяин Белого дома регулярно перебивал Байдена, оппоненты обменивались оскорблениями, а модератор в какой-то момент потерял контроль над происходящим.