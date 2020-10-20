Федеральное бюро расследований (ФБР) должно заняться делом кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает 20 октября Fox News

Марков объяснил, почему ни Трамп, ни Байден не будут вмешиваться в украинскую политику © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Барака Обамы.

Он заявил, что не знает, ведет ли ФБР сейчас расследование, а также предложил журналистам обратиться к главе бюро Кристоферу Рэю, чтобы выяснить это.

Кроме того, глава государства отметил, что американские СМИ недостаточно освещают ситуацию вокруг возможных коррупционных преступлений Байдена.

На днях во время предвыборного митинга в штате Джорджия Трамп призвал посадить в тюрьму Джо Байдена, его сына Хантера и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Трамп обвиняет Байдена в использовании своего положения для помощи бизнесу своего сына Хантера, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014-2019 годах. Кроме того, бывшего вице-президента обвиняют в давлении на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Байден-старший отвергает все обвинения.