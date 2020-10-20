Трамп имел в виду предполагаемые коррупционные схемы соперника-демократа в период, когда он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы.
Он заявил, что не знает, ведет ли ФБР сейчас расследование, а также предложил журналистам обратиться к главе бюро Кристоферу Рэю, чтобы выяснить это.
Кроме того, глава государства отметил, что американские СМИ недостаточно освещают ситуацию вокруг возможных коррупционных преступлений Байдена.
На днях во время предвыборного митинга в штате Джорджия Трамп призвал посадить в тюрьму Джо Байдена, его сына Хантера и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Трамп обвиняет Байдена в использовании своего положения для помощи бизнесу своего сына Хантера, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014-2019 годах. Кроме того, бывшего вице-президента обвиняют в давлении на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Байден-старший отвергает все обвинения.