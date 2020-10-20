Призывы к смене названия колбасы приведут к ухудшению качества продукции. Об этом сообщила экс-депутат Верховной Рады Украины Елена Бондаренко, передает 20 октября РИА Новости

Колбаса с мухами — дорого: на Украине торгуют деликатесом с насекомыми © Алина Гордиенко / facebook

Ранее харьковские активисты потребовали декоммунизировать колбасу, которую производит местный мясокомбинат. Так, им не понравилось название колбасы — «Советская» («Радянська»). Они направили письмо в Украинский институт национальной памяти. В институте на письмо ответили, что рассмотрели жалобу и будут рекомендовать переименовать деликатес.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям.