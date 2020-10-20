Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской деятельности по всему миру. Об этом 20 октября заявил представитель посольства, передает РИА Новости

США обвинили россиян в хакерских атаках на выборы во Франции © CC0, Pixabay

Он добавил, что у России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру.

«Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», — подчеркнул собеседник агентства.

Обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию, заявил он.

Накануне минюст и ФБР США выдвинули обвинения против шести предполагаемых российских хакеров, которых США подозревают также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС РФ.

Американской стороной было заявлено, что группа россиян «намеревалась поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации» в отношении Украины (кибератаки на энергетические сети), Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества «Новичок». Почти одновременно в МИД Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.