По мнению обвинения, группа россиян якобы «намеревалась поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации» в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества «Новичок».
В частности, обвинение считает, что эти люди причастны к кибератакам на украинские энергетические сети с декабря 2015 по декабрь 2016 года и минфин с использованием вредоносных программ BlackEnergy, Industroyer и KillDisk.
Применительно к французским выборам в апреле-мае 2017 года обвиняемые, по мнению минюста США, пытались получить информацию о партии Эмманнуэля Макрона, французских политиках и местных властях в преддверии выборов.
Также целью хакеров, утверждает минюст, была Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Лаборатория оборонных исследований и технологий в Великобритании. В частности, имела место рассылка электронных писем с вредоносными программами. Британская лаборатория занималась расследованием инцидента в Солсбери.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ называл их абсолютно голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих обвинения.