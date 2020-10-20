Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. Об этом 19 октября сообщили на сайте ведомства

Помешанный на украинской певице хакер дважды сорвал ее концерт © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В частности, обвинение считает, что эти люди причастны к кибератакам на украинские энергетические сети с декабря 2015 по декабрь 2016 года и минфин с использованием вредоносных программ BlackEnergy, Industroyer и KillDisk.

Применительно к французским выборам в апреле-мае 2017 года обвиняемые, по мнению минюста США, пытались получить информацию о партии Эмманнуэля Макрона, французских политиках и местных властях в преддверии выборов.

Также целью хакеров, утверждает минюст, была Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Лаборатория оборонных исследований и технологий в Великобритании. В частности, имела место рассылка электронных писем с вредоносными программами. Британская лаборатория занималась расследованием инцидента в Солсбери.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ называл их абсолютно голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих обвинения.