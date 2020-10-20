В Белоруссии нет каких-то уникальных элементов социального государства, которые нужно было бы использовать России. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Лукашенко заявлял, что социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.

Эксперт отметил, что в Белоруссии есть бесплатное здравоохранение, но и в России оно тоже бесплатное за счет ОМС и других программ, и то же самое касается образовательной сферы.

«Где-то эти элементы лучше, где-то хуже, но я бы не сказал, что в Беларуси есть нечто уникальное. Это страна, которая просто приняла все элементы советской эпохи, но ничего нового сделано не было. Это было законсервировано и поддерживалось на плаву. Что касается России, то она эти элементы либо утратила, либо восстанавливает их, либо развивает в совершенно ином ключе», — указал Болкунец.

Поэтому бессмысленно ставить вопрос о том, стоит ли России перенимать белорусский опыт, или же нет, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.