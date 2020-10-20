Фактор президента Украины Владимира Зеленского будет работать на местных выборах, так как его рейтинг по-прежнему на первом месте и как минимум вдвое опережает конкурентов. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинский политолог объяснил высокий рейтинг Зеленского © president.gov.ua

«Украинский политикум так стал поперек горла украинскому избирателю, что на этом фоне Владимир Александрович смотрелся как глоток свежего воздуха. Он другой, он не такой, как они. И электоральное ядро президента до сих пор видит в Зеленском того учителя Голобородько, который чудом стал президентом», — пояснил Золотарев.

Он добавил, что, несмотря на то, что рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» значительно снизился по сравнению с прошлым годом, она по-прежнему является лидером, так как «фактор Зеленского» тянет этот «командный поезд» за собой.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.