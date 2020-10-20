По его словам, во многом рейтинг президента держится на том, что он «не такой, как большинство нынешних украинских политиков».
«Украинский политикум так стал поперек горла украинскому избирателю, что на этом фоне Владимир Александрович смотрелся как глоток свежего воздуха. Он другой, он не такой, как они. И электоральное ядро президента до сих пор видит в Зеленском того учителя Голобородько, который чудом стал президентом», — пояснил Золотарев.
Он добавил, что, несмотря на то, что рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» значительно снизился по сравнению с прошлым годом, она по-прежнему является лидером, так как «фактор Зеленского» тянет этот «командный поезд» за собой.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.