Основной конфликт местных выборов на Украине - это противостояние между центром и регионами. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Грязные технологии на местных выборах-2020 в Украине: избирательные сетки, «гречка» и политический туризм © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом эксперт отметил, что ни в одном государстве такая постановка вопроса неприемлема, так как полномочия предполагают и ответственность. А местные элиты на Украине, по словам Золотарева, «отвечать за свои дела не привыкли».

Он также добавил, что неправильно накладывать «матрицу парламентских выборов», как это делают украинские социологи, на местные выборы, потому что можно получить хороший результат в командном зачете, но не то влияние на местах, на которое рассчитывали.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.