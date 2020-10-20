«Основной конфликт местных выборов — это конфликт между центром и регионами. Поскольку тут нет выбора между стороной добра и стороной зла, то понятно, чего хотят региональные элиты: чтоб у них все было, и им за это ничего не было», — заявил он.
При этом эксперт отметил, что ни в одном государстве такая постановка вопроса неприемлема, так как полномочия предполагают и ответственность. А местные элиты на Украине, по словам Золотарева, «отвечать за свои дела не привыкли».
Он также добавил, что неправильно накладывать «матрицу парламентских выборов», как это делают украинские социологи, на местные выборы, потому что можно получить хороший результат в командном зачете, но не то влияние на местах, на которое рассчитывали.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.