Знаменитая голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко ответила на критику по поводу ее фигуры. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram

Украинской крови во мне нет вообще: Ольга Куриленко рассказала о своей национальности © Siebbi / wikimedia.org/

«Сейчас я пишу, чтобы раз и навсегда объяснить всем свое отношение к еде и то, насколько неправильным является бодишейминг. Вы бы пристыдили и сказали бы человеку, который выглядит так, будто он тяжелее, чем должен быть, что он толстый? Полагаю, многие из вас не стали бы этого делать, потому что посчитали бы это жестоким. Тогда почему вы думаете, что нормально говорить кому-то, что он "слишком худой", "похож на палку или скелет", "нужно есть больше", "нужно покормить", "у него слишком маленькая грудь", "перестаньте морить себя голодом" и т. д. Почему вы думаете, что худой человек не ест?» — обратилась она к подписчикам.

«Девушка Бонда» заявила, что является обладательницей очень быстрого метаболизма и часто ест, иначе ей не хватает энергии. Поэтому Куриленко неприятны комментарии о том, что она якобы морит себя голодом.

Она также отметила, что на здоровом питании не может набрать вес — для этого ей пришлось бы есть нездоровую пищу, что привело бы к проблемам со здоровьем. Актриса подчеркнула, что «гамбургеры, жареное жирное мясо, мармеладных мишек, плитки шоколада» можно есть в умеренных количествах, и «это именно то, что она делает».

По данным различных источников, вес Куриленко варьируется от 53 кг до 64 кг при росте 176 см.