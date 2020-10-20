Британский астролог и писательница Джессика Адамс еще в феврале этого года оставила свой дом в Лондоне и переехала на остров Тасмания после того, как предсказала начало пандемии коронавируса. Теперь она дает новый прогноз, о котором написала на своем сайте 18 октября

Адамс известна тем, что предсказала пандемию COVID-19 с первой смертью в январе 2020 года и Брекзит в Британии. Теперь астролог предрекает, что «Рождество в этом году будет фантастическим», а ситуация в мире начнет глобально меняться за три дня до праздника.

«Мы видим циклы, которых не было десятилетиями, — речь идет о дружбе, объединении и глобальной безопасности. Наконец-то мы собираем Землю вместе! Это полная и тотальная революция, а не перезагрузка, это замена. Все изменится», — сообщила писательница.

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Также по мнению Адамс, вакцина от COVID-19 так и не будет изобретена, человечество научится жить с коронавирусом «как со СПИДом».

К слову, первую в мире вакцину «Спутник V» от COVID-19 презентовал президент РФ Владимир Путин еще в августе 2020 года.