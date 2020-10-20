Закон о люстрации позволил очистить власть Украины от массы квалифицированных управленцев. Об этом политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

"Незаконная очистка". Европа поменяла взгляд на украинскую люстрацию © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Александра Осауленко, который занимал этот пост еще со времен первого срока второго президента Леонида Кучмы и, по мнению эксперта, справлялся со своими обязанностями.

«С моей точки зрения, [люстрация] навредила. Это было еще фактически способом создать социальный лифт для людей, которые выдвинулись во время Майдана. Для тех, кого называют "соросятами" сейчас», — сказал Попов.

Закон «Об очищении власти» был принят в 2014 году. Он предусматривает норму, согласно которой лица, которые занимали руководящие посты во время президентства Виктора Януковича и находились на этих должностях в течение года, должны быть уволены с занимаемых должностей в течение 10 дней после вступления в силу этого закона.

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