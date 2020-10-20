МВФ предоставит кредиты экономике Белоруссии только при условии тотальной приватизации и полном сворачивании всех социальных программ. Об этом в эфире государственного телеканала Беларусь 1 заявил российский политолог Сергей Михеев

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Причем все они будут куплены иностранным капиталом, который проведет там беспощадную реструктуризацию производства: сокращение штатов, полное избавление от социалки. Почему у многих белорусов мнение, что у них будет по-другому, я понять не могу. Поэтому союзная кооперация будет крайне важна и для Белоруссии, и для России», — рассказал Сергей Михеев.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.