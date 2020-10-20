Популярная украинская певица Настя Каменских 18 октября поделилась в Instagram с подписчиками фото из своей ванной

Каменских позирует для снимка на краешке ванны, высоко задрав халат и демонстрируя ноги.

Слишком пошло. Фанаты негодуют из-за нового фото Каменских © Настя Каменских. Инстаграм

«Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать», — заявила певица и спросила подписчиков, как обычно расслабляются они.

«Красотка», «Че за гнездо на голове?», «Для меня это большая проблема, имея четверо деток, не получается», «Вот бы расслабиться в ванной с аромамаслами, со свечами и с вами», «У людей квартира по площади, как у нее одна ванна», — написали звезде в комментариях.