Каменских позирует для снимка на краешке ванны, высоко задрав халат и демонстрируя ноги.
Она рассказала о важности расслабления и восстановления сил для работы и жизни в целом.
«Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать», — заявила певица и спросила подписчиков, как обычно расслабляются они.
«Красотка», «Че за гнездо на голове?», «Для меня это большая проблема, имея четверо деток, не получается», «Вот бы расслабиться в ванной с аромамаслами, со свечами и с вами», «У людей квартира по площади, как у нее одна ванна», — написали звезде в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Почему важно уметь расслабляться? 😌 ⠀ Отдых и расслабление — необходимая часть работы и жизни в целом. Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать ✨ ⠀ И как сегодня — восстанавливать силы перед новой неделей ☺️ ⠀ Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и «обновиться» 🥰 ⠀ Девочки, расскажите а как вы расслабляетесь? Кроме сна, конечно. Сколько времени в неделю уделяете себе?