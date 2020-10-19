Любые сценарии развития карабахского конфликта приведут к усилению роли НАТО в странах, которые граничат с Ираном. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Главный драйвер конфликта в Карабахе – Турция © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если Азербайджан примет решение о создании турецких баз, отметил эксперт, то поскольку Турция — это страна НАТО, завтра туда приедут инструкторы из США, а послезавтра там развернется система мониторинга.

«Да, Азербайджан подписал соглашение при разделе Каспия, которое запрещает присутствие в регионе посторонних военных баз. Но в этом случае Иран получит с севера прямой канал авиасообщения и разведки. И в лучших традициях Трампа, чья жесткая позиция по Ирану все равно останется в американской политике, Тегеран получит давление в этом направлении. Демократы тоже попытаются вскрыть Иран, провоцируя там внутренние волнения», — считает Абзалов.

Однако, подчеркнул политолог, Ирану также невыгодна проамериканская Армения: если Москву втянут в этот конфликт и произойдет прямая атака на Армению, Россия скажет, что это не проблема ОДКБ, это может увеличить антироссийские настроения, и единственным выходом будет обращение к американской повестке и созданию американских логистических центров.

По его мнению, самое же опасное для Ирана состоит в том, что США усилят свои позиции и там, и там, выступив в качестве арбитра в этом конфликте.

Поэтому Иран пока молчит, но он заинтересован в ведущей роли Москвы по недопущению в регион американских партнеров, в чем российско-иранские интересы совпадают, заключил собеседник издания.

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