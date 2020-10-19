Эскалация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция выступила в поддержку Азербайджана. Позднее на переговорах в России Ереван и Баку договорились прекратить огонь с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Несмотря на это, в регионе по-прежнему продолжаются бои.
Если Азербайджан примет решение о создании турецких баз, отметил эксперт, то поскольку Турция — это страна НАТО, завтра туда приедут инструкторы из США, а послезавтра там развернется система мониторинга.
«Да, Азербайджан подписал соглашение при разделе Каспия, которое запрещает присутствие в регионе посторонних военных баз. Но в этом случае Иран получит с севера прямой канал авиасообщения и разведки. И в лучших традициях Трампа, чья жесткая позиция по Ирану все равно останется в американской политике, Тегеран получит давление в этом направлении. Демократы тоже попытаются вскрыть Иран, провоцируя там внутренние волнения», — считает Абзалов.
Однако, подчеркнул политолог, Ирану также невыгодна проамериканская Армения: если Москву втянут в этот конфликт и произойдет прямая атака на Армению, Россия скажет, что это не проблема ОДКБ, это может увеличить антироссийские настроения, и единственным выходом будет обращение к американской повестке и созданию американских логистических центров.
По его мнению, самое же опасное для Ирана состоит в том, что США усилят свои позиции и там, и там, выступив в качестве арбитра в этом конфликте.
Поэтому Иран пока молчит, но он заинтересован в ведущей роли Москвы по недопущению в регион американских партнеров, в чем российско-иранские интересы совпадают, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.