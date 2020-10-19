Прошедшие забастовки в Белоруссии нанесли очень серьезный удар по некоторым предприятиям. Особенно пострадал «Гродно Азот» и «Беларуськалий», где случилось существенное падение производства. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью «Коммерсантъ FM»

«Не Тихановская». Болкунец о том, кто на самом деле выдвинул ультиматум Лукашенко © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что это градообразующие предприятия республики, которые дают 6% доходов бюджета.

«То же самое происходит на многих других частных компаниях, которые тоже неоднократно бастовали в Белоруссии. И если это сейчас приобретет массовый характер, то эти забастовки, конечно, могут ударить очень серьезно», — считает Болкунец.

По его словам, у Лукашенко сейчас фактически нет денег: бюджет в стране закончился, нет возможности кредитоваться ни на Западе, ни в Китае, а Россия только сейчас дает возможность покрыть долг за газ.

Поэтому каждый день таких забастовок даже в информационном плане бьет очень серьезно по экономическому имиджу страны, подытожил специалист.