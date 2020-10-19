По его словам, до двух лет займет одно только «восстановление конституционного строя» в ДНР и ЛНР, говорить, что за такой срок можно вернуть контроль над Донбассом, некорректно.
Он также сказал, что считает необходимым использовать опыт Хорватии в возвращении указанных территорий под контроль Киева, в частности, создание совместных патрулей.
В Хорватии отряды переходной полиции были сформированы из сербов, которые решили остаться и признать конституционный строй Хорватии, а также из хорватов и лиц других национальностей.
«И эти "переходные" совместные — плюс третий участник (представитель миротворческой миссии) — полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, что подлежит реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя», — пояснил Резников.
Напомним, в ходе военных операций «Молния» и «Буря» в 1995 году войска Хорватии захватили Республику Сербскую Краину (РСК), непризнанное государство на территории этой страны, жители которого были несогласны с действиями националистических властей Загреба.
В итоге РСК была ликвидирована.