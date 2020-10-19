Полноценная реинтеграция Донбасса состоится не ранее, чем через 25 лет, сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 19 октября в интервью изданию «Зеркало недели»

По его словам, до двух лет займет одно только «восстановление конституционного строя» в ДНР и ЛНР, говорить, что за такой срок можно вернуть контроль над Донбассом, некорректно.

Операция «Буря» в Хорватии: уроки для Донбасса © AP, TV

В Хорватии отряды переходной полиции были сформированы из сербов, которые решили остаться и признать конституционный строй Хорватии, а также из хорватов и лиц других национальностей.

«И эти "переходные" совместные — плюс третий участник (представитель миротворческой миссии) — полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, что подлежит реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя», — пояснил Резников.

Напомним, в ходе военных операций «Молния» и «Буря» в 1995 году войска Хорватии захватили Республику Сербскую Краину (РСК), непризнанное государство на территории этой страны, жители которого были несогласны с действиями националистических властей Загреба.

В итоге РСК была ликвидирована.