У России есть много возможностей, чтобы ответить на полеты стратегических бомбардировщиков США над Украиной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG. О чем Зеленский договорился с мэрами городов перед выборами? © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт отметил, что российские ракетоносцы тоже регулярно появляются у границ США, и в качестве ответа Москва может увеличить частоту и интенсивность таких полетов, а также активность потенциально угрожающих Штатам судов.

«Государство определило свою позицию выражением протеста. А дальше военные могут решать, как демонстрировать позицию государства, чтобы сохранить баланс сил. Они могут увеличить число полетов стратегической авиации вдоль границ США. Летчикам приятно — они, в общем-то, для того и учились. А могут увеличить активность флота в Мировом океане», — указал Ищенко.

Другим вариантом российского ответа на провокационную активность Америки политолог считает поддержку антиамериканских сил и движений в странах, которые имеют для Вашингтона, как это происходило в Сирии и Венесуэле.

Однако принципы нынешней геополитики не делают зеркальный ответ обязательным, заключил собеседник издания.