Ранее американские стратегические бомбардировщики В-52Н, способные нести ядерное оружие, вошли в воздушное пространство Украины. В Киеве пояснили, что полет проходит в рамках международного сотрудничества в сфере безопасности, а также как демонстративный акт в сторону России, которая признана на Украине «страной-агрессором».
Эксперт отметил, что российские ракетоносцы тоже регулярно появляются у границ США, и в качестве ответа Москва может увеличить частоту и интенсивность таких полетов, а также активность потенциально угрожающих Штатам судов.
«Государство определило свою позицию выражением протеста. А дальше военные могут решать, как демонстрировать позицию государства, чтобы сохранить баланс сил. Они могут увеличить число полетов стратегической авиации вдоль границ США. Летчикам приятно — они, в общем-то, для того и учились. А могут увеличить активность флота в Мировом океане», — указал Ищенко.
Другим вариантом российского ответа на провокационную активность Америки политолог считает поддержку антиамериканских сил и движений в странах, которые имеют для Вашингтона, как это происходило в Сирии и Венесуэле.
Однако принципы нынешней геополитики не делают зеркальный ответ обязательным, заключил собеседник издания.