Соотечественников в Дании больше всего интересует сотрудничество в сфере деловых отношений с Россией, рассказал руководитель датского отделения Россотрудничества Артем Маркарян в интервью Украина.ру

«Все ищут партнеров, все хотят запускать проекты», — подчеркнул Маркарян.

Глава Россотрудничества в Дании о «Северном потоке -2» и «балалаечной дипломатии» © кадр из видео Украина.ру

«Вот он приходит, начинает мне предлагать какие-то свои слуги и так далее. Мы принимаем всех», — подчеркнул Маркарян.

По его словам, Россотрудничество в Дании готово поддержать любого, но в то же время он выразил сомнения в том, может ли каждый предложить что-то дельное.

При этом он отметил, что некоторые «одиночки» вырастают до серьезных партнерских проектов.