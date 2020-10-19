«Все ищут партнеров, все хотят запускать проекты», — подчеркнул Маркарян.

Глава Россотрудничества в Дании о «Северном потоке -2» и «балалаечной дипломатии»
Глава Россотрудничества в Дании о «Северном потоке -2» и «балалаечной дипломатии»
© кадр из видео Украина.ру
С  другой стороны, есть «несистемные», по его определению, соотечественники, которые не входят ни в какие координационные советы или организованные группы.

«Вот он приходит, начинает мне предлагать какие-то свои слуги и так далее. Мы принимаем всех», — подчеркнул Маркарян.

По его словам, Россотрудничество в Дании готово поддержать любого, но  в то же время он выразил сомнения в том, может ли каждый предложить что-то дельное. 

При этом он отметил, что некоторые «одиночки» вырастают до серьезных партнерских проектов.