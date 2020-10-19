Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не принес ничего нового. Анкара в очередной раз не признала российский статус Крыма, а военное сотрудничество Турции с Киевом невозможно в принципе. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии «ПолитНавигатору»

«Нам не нужен второй Эрдоган». Абзалов предположил, к чему сейчас будет готовиться Алиев © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность создания на Украине предприятия по сборке турецких беспилотников, а также совместное строительство самолетов. Кроме того, Эрдоган в очередной раз заявил, что не признает российский статус Крыма и считает его «аннексированным».

«По заявлениям Эрдогана — так он и до этого не признавал Крым, причем здесь Зеленский? Это политика, в мире мало кто признал Крым российским, и что? В том числе и среди наших партнеров и союзников. Насколько я помню, Армения тоже не признала российским Крым, и Белоруссия не признала», — указал эксперт.

Что касается вооружений, отметил Ищенко, то поскольку речь идет о производстве на украинской территории, то они там ничего не произведут, потому что уже давно Украина утратила компетенцию по производству даже легкой бронетехники, а самолеты и беспилотники — так уж тем более.

Политолог добавил, что поездка нужна была Зеленскому для того, чтобы показать хоть какие-то внешнеполитические достижения на фоне внутреннего провала и улучшить рейтинг своей партии «Слуга народа» в связи с местными выборами.