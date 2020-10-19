Ранее Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
Эксперт отметил, что Лукашенко лишь сказал о необходимости конституционной реформы, но никаких сроков и форматов не заявил.
По его словам, отдельным политическим силам удается передать в администрацию президента свои предложения по конституции, но никакой системной работы в этом направлении не ведется.
«Но все равно это так вот, явочным порядком: есть возможность туда подать — соответственно, люди подают. Но никто на Центральном телевидении не высказал эту историю», — сетует Бышок.
По сути, добавил политолог, белорусская власть лишь говорит о том, что белорусскими протестами якобы руководят «зарубежные кукловоды», но решений, которые выгодно бы отличало ее от этих «кукловодов», тоже не принимает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.