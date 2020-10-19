Главное отличие Светланы Тихановской от Александра Лукашенко состоит в том, что в отличие от президента Белоруссии она хотя бы предлагает какой-то план, пусть и нереальный, а Лукашенко не предлагает ничего. Об этом рассказал сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: Протесты в Белоруссии продолжаются, потому что не выполнены никакие требования оппозиции © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что Лукашенко лишь сказал о необходимости конституционной реформы, но никаких сроков и форматов не заявил.

По его словам, отдельным политическим силам удается передать в администрацию президента свои предложения по конституции, но никакой системной работы в этом направлении не ведется.

«Но все равно это так вот, явочным порядком: есть возможность туда подать — соответственно, люди подают. Но никто на Центральном телевидении не высказал эту историю», — сетует Бышок.

По сути, добавил политолог, белорусская власть лишь говорит о том, что белорусскими протестами якобы руководят «зарубежные кукловоды», но решений, которые выгодно бы отличало ее от этих «кукловодов», тоже не принимает.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.