Дания была последней страной, выдавшей разрешение на прокладку и эксплуатацию «Северного потока-2» по дну Балтийского моря. Это произошло 1 октября 2020 года.
Как рассказал Маркарян, представительство Россотрудничества в Дании на протяжении последних лет принимало самое непосредственное участие в продвижении проекта «Северный поток-2» совместно с посольством Российской Федерации в королевстве Дания.
«Мы попытались найти точки соприкосновения между нашими специалистами в энергетической сфере. Прежде всего это вопросы ВУЗов, российских ВУЗов, которые готовят энергетиков, датских ВУЗов, ну и экспертов, которые работают в Датском энергетическом агентстве», — сообщил он.
Он подчеркнул, что именно это агентство, которое относительно независимо от правительства и парламента Дании, принимало решение согласовать или не согласовать этот проект.
По словам Маркаряна, за счет того, что многие профессора Датского технического университета являются консультантами и экспертами Датского энергетического агентства, с ними удалось выстроить контакт.
Приезжали группы их российских коллег-профессоров, и они уже на своей экспертной площадке пытались объяснить отсутствие политики в этом проекте и наличие экономических выгод и экологической безопасности для датских территориальных вод.
Квинтэссенцией всего была прошлогодняя конференция в парламенте по «Северному потоку-2», которая была инициирована представительством Россотрудничества в Дании совместно с Датско-российской ассоциацией.
Датские коллеги помогли агентству организовать в парламенте более чем двухчасовое заседание, на которое пригласили специалистов из Российского энергетического агентства, а также переписывались с представительством ПАО «Газпром».
В частности, приехал директор по связям с Европейским союзом» Российского энергетического агентства Теодор Штилькинд.
Именно он стал спикером от Российской Федерации, рассказавшим о том, как он видит работу «Северного потока-2» самым подробным образом.
Он смог рассказать об этом не только экспертам и политикам, но и всей датской общественности, поскольку это было открытое заседание парламента в виде конференции.
«После этого выступления мы смогли сделать так, чтобы мнение датского энергетического агентства и общественности склонилось в пользу того, чтобы поддержать данный стратегически важный экономический и энергетический проект», — заключил Маркарян.