Организованное Россотрудничеством выступление российского эксперта Теодора Штилькинда в датском парламенте помогло убедить экспертов, политиков и общественность разрешить строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2», сказал руководитель датского отделения Россотрудничества Артем Маркарян в интервью Украина.ру

Дания была последней страной, выдавшей разрешение на прокладку и эксплуатацию «Северного потока-2» по дну Балтийского моря. Это произошло 1 октября 2020 года.

Как рассказал Маркарян, представительство Россотрудничества в Дании на протяжении последних лет принимало самое непосредственное участие в продвижении проекта «Северный поток-2» совместно с посольством Российской Федерации в королевстве Дания.

«Мы попытались найти точки соприкосновения между нашими специалистами в энергетической сфере. Прежде всего это вопросы ВУЗов, российских ВУЗов, которые готовят энергетиков, датских ВУЗов, ну и экспертов, которые работают в Датском энергетическом агентстве», — сообщил он.

«Северный поток – 2»: Германия колеблется, Польша с Украиной атакуют © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По словам Маркаряна, за счет того, что многие профессора Датского технического университета являются консультантами и экспертами Датского энергетического агентства, с ними удалось выстроить контакт.

Приезжали группы их российских коллег-профессоров, и они уже на своей экспертной площадке пытались объяснить отсутствие политики в этом проекте и наличие экономических выгод и экологической безопасности для датских территориальных вод.

Квинтэссенцией всего была прошлогодняя конференция в парламенте по «Северному потоку-2», которая была инициирована представительством Россотрудничества в Дании совместно с Датско-российской ассоциацией.

Датские коллеги помогли агентству организовать в парламенте более чем двухчасовое заседание, на которое пригласили специалистов из Российского энергетического агентства, а также переписывались с представительством ПАО «Газпром».

«Северный поток – 2»: вице-канцлер и министр экономики ФРГ поддержали достройку газопровода © REUTERS, Hannibal Hanschke Теодор Штилькинд.

Именно он стал спикером от Российской Федерации, рассказавшим о том, как он видит работу «Северного потока-2» самым подробным образом.

Он смог рассказать об этом не только экспертам и политикам, но и всей датской общественности, поскольку это было открытое заседание парламента в виде конференции.

«После этого выступления мы смогли сделать так, чтобы мнение датского энергетического агентства и общественности склонилось в пользу того, чтобы поддержать данный стратегически важный экономический и энергетический проект», — заключил Маркарян.